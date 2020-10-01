17:50 01 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Логотип Google.

Google представил новые смартфоны и умную колонку

© AFP 2018 / KIMIHIRO HOSHINO
В мире
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201001/15095154/Google-predstavil-novye-smartfony-i-umnuyu-kolonku.html

Среди новинок — операционная система Google TV, которая является усовершенствованной версией Android TV. 

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Google презентовал новые устройства во время онлайн-стрима.

"Были представлены два смартфона Pixel 4a и Pixel 5 с поддержкой 5G, умная колонка Nest Audio, медиаприставка Chromecast с голосовым управлением, которая способна воспроизводить HDR-видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду", - говорится в сообщении.

Среди других новинок — операционная система Google TV, которая является усовершенствованной версией Android TV. 

Новое поколение смартфонов Pixel и приставка Chromecast поступят в продажу 15 октября, колонку Nest Audio можно будет купить в избранных странах с 5 октября. 

Теги:
Android, Android, технологии, IT-технологии, Google, Google



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента
Спасибо за все, Элдор Шомуродов!
"Ростов" показал прощальное видео с Шомуродовым
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться