Google представил новые смартфоны и умную колонку

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Google презентовал новые устройства во время онлайн-стрима.

"Были представлены два смартфона Pixel 4a и Pixel 5 с поддержкой 5G, умная колонка Nest Audio, медиаприставка Chromecast с голосовым управлением, которая способна воспроизводить HDR-видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду", - говорится в сообщении.

Среди других новинок — операционная система Google TV, которая является усовершенствованной версией Android TV.

Новое поколение смартфонов Pixel и приставка Chromecast поступят в продажу 15 октября, колонку Nest Audio можно будет купить в избранных странах с 5 октября.