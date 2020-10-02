Трамп заявил, что заболел коронавирусом

Лечащий врач Трампа заявил, что и президент и его супруга чувствуют себя хорошо и глава Белого дома продолжит выполнять свои обязанности "без каких-либо перебоев".

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него и его супруги выявили коронавирус, передает РИА Новости.

"Сегодня первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в Twitter.

В этой связи Белый дом распространил обновленное расписание работы президента Дональда Трампа на пятницу: поездка во Флориду и выступление на митинге отменены, однако в расписании главы государства осталось одно публичное мероприятие.

При этом лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и он рассчитывает, что глава США продолжит выполнять обязанности президента "без каких-либо перебоев".