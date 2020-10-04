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В Женеве ввели МРОТ в размере $4,1 тыс. — он стал самым высоким в мире

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Новый МРОТ в Женеве более чем втрое превышает показатель США ($7,25 в час) и более чем вдвое — показатель Великобритании ($11,20 в час). В России МРОТ — 12 130 рублей в месяц, в Узбекистане — 679 330 сумов.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Власти швейцарского города Женевы утвердили минимальную заработную плату в размере 25 долларов в час при 41-часовой рабочей неделе.

Таким образом, минимальный оклад составит 4,1 тысячи долларов в месяц, пишет CNBG.

Отмечается, что за введение нового МРОТ проголосовали две трети жителей города. Решение вступит в силу уже в октябре.

Между тем ранее вопрос об изменении минимальной зарплаты в Женеве уже поднимался, однако в 2011 и 2014 горожане голосовали против этого. Однако в этом году пандемия заметно ударила по малообеспеченным людям, которым приходилось стоять в очереди за едой.

"Коронавирус показал, что определенная часть швейцарского населения не может жить в Женеве", — заявил президент Groupement transfrontalier europeen Мишель Шара. 

По его словам, голосование за введение нового МРОТ стало своеобразным "знак солидарности" с более бедными жителями Женевы.

Напомним, что Женева считается одним из самых дорогих для жизни городов в мире. Новый минимальный размер зарплаты теперь более чем втрое превышает показатель США ($7,25 в час) и более чем вдвое — показатель Великобритании ($11,20 в час). В России МРОТ составляет 12130 рублей (в Москве — 20 195 рублей), в Узбекистане — 679 330 сумов.

Теги:
деньги, работа, Труд, Швейцария, Женева



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