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В Москве приостановили льготный проезд для школьников и пенсионеров

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Узбекистан
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Решение вступит в силу с пятницы, 9 октября. Отмечается, что это позволит работающим людям заранее взять больничный или перейти на удаленку.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.

В частности:

  • c 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте приостанавливается. Социалку временно заблокируют, уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок;
  • c 9 до 28 октября приостановят бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями;
"Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей. Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах", — пояснил Собянин.
  • кассы всех государственных театров, концертных залов, музеев и других подобных учреждений прекратят свою работу. Билеты можно будет купить только в электронном виде;
"Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки. Тем самым мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры", — добавил мэр столицы.

Собянин отметил, что строгое соблюдение требований домашнего режима для школьников, пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями, переход на удаленку, а также обязательное ношение масок — все это поможет приостановить вторую волну пандемии, которая активно подступает.

Ранее Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.

Теги:
Сергей Собянин, Россия, школьники, пенсионеры, транспорт, Москва



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