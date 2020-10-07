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Президент РФ Владимир Путин во время отдыха

Президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет — как он проведет день

© Sputnik / Алексей Никольский
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Первую половину дня российский лидер посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам. Остаток дня, скорее всего, проведет с близкими.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Сегодня президент РФ Владимир Путин празднует свой день рождения — российскому лидеру исполнилось 68 лет.

Впрочем праздник откладывается до вечера, первую половину дня Путин проведет за работой, сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отмечается, что у главы государства запланировано больше десятка телефонных международных разговоров и еще есть внутренние дела.

"А что касается остатка <...> дня, ну, наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает", — добавил Песков.

Между тем Путина уже начали поздравлять лидеры стран — свои пожелания направили президент Молдавии Игорь Додон и Беларуси Александр Лукашенко.

Теги:
Россия, день рождения, Владимир Путин



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