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Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность главы Кыргызстана

В парламенте Кыргызстана инициировали импичмент президенту Жээнбекову

Официальный сайт президента Кыргызской республики
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Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (10)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201007/15139529/V-parlamente-Kyrgyzstana-initsiirovali-impichment-prezidentu-Zheenbekovu.html

В Кыргызстане несколько дней продолжаются протесты в связи с результатами парламентских выборов. Был назначен временный премьер-министр и спикер парламента. Теперь часть депутатов выступает за отставку действующего президента республики.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Кыргызские парламентарии запустили процедуру импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову, сообщает Sputnik Кыргызстан.заявил РИА Новости депутат от оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев.

"Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", - сообщает со ссылкой на депутата телеграм-канал Sprutnik Ближне зарубежье.

Для отрешения президента от должности необходимо большинство голосов действующего парламента по инициативе не менее одной трети. Такое решение принимает специальная комиссия. Отрешение президента от должности должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов и не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения против президента. Если в этот срок решение не будет принято, обвинение считается отклоненным.

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Ситуация в республике накалилась после оглашения предварительных результатов парламентских выборов, которые проходили в стране 4 октября. Массовые беспорядки вспыхнули в Бишкеке и других крупных городах. Митингующие захватили парламент и президентскую администрацию.

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Глава государства Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов к диалогу с оппозицией и ждет от нее конкретных политических решений. Между тем ЦИК уже объявил минувшие выборы недействительными. Новая дата голосования еще не названа.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (10)
Теги:
импичмент, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан



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