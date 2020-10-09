В России выявлено рекордное число инфицированных COVID-19 с начала пандемии

Оперштаб обнародовал очередные данные по количеству заболевших коронавирусом в Российской Федерации. Этот показатель почти на 500 человек превысил пиковые значения мая 2020 года.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В России за сутки выявлено 12 126 инфицированных, а общее число заболевших в стране с начала пандемии составляет 1 272 238 случаев.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 126 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 272 (27,0%) без клинических проявлений",— говорится в сообщении. Число выздоровевших за сутки немногим превышает 7 тысяч человек, 201 больной скончался.

С многократным отрывом по этому показателю лидирует Москва - 3 701 новый случай. На втором месте Санкт-Петербург - 469, замыкает тройку Московская область, где выявлено 411 новых заболевших.

Прежний антирекорд пришелся на 11 мая, когда коронавирус выявили у 11 656 пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял, что столичные власти внимательно следят за обстановкой и делают все возможное, чтобы избежать жестких карантинных мер, подобно тем, что были весной. Но в свою очередь призвал граждан ответственно относиться к правилам - носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки и по возможности избегать массовых мероприятий.

В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и увеличением числа инфицированных коронавирусом в ряде регионов возвращаются ограничительные меры. Так, часть школ отправлены на двухнедельные каникулы, работодателям в Москве предписано перевести на удаленку треть сотрудников, а в целях снижения пассажиропотока с 9 октября заблокированы социальные транспортные карты для пожилых пенсионеров, горожан с хроническими заболеваниями и школьников.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также призывает россиян соблюдать санитарные требования, а в период вынужденных каникул и отпуска не ездить на юг, чтобы не подвергать себя и своих детей опасности заражения.