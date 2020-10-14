О чем говорил министр: основные тезисы из интервью Лаврова

Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопросы главных редакторов ведущих радиостанций России — Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В большом интервью в эфире радио Sputnik глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил позицию России по ряду ключевых вопросов.

Конфликт в НКР

Политическое урегулирование конфликты в НКР, считает министр, возможно. С этой целью в Нагорном Карабахе должны быть развернуты миссии миротворцев для контроля за процессом перемирия. Вместе с тем российские наблюдатели готовы присутствовать на территории военного столкновения, однако последнее слово - за сторонами конфликта.

Россия не согласна с позицией Турции о возможности военного решения карабахского конфликта.

Протесты в Беларуси

Россия выступает за диалог всех политических сил в Республике Беларусь, при этом признает, что конституционная реформа - хорошая возможность для такого общенационального диалога.

Встречи западных лидеров с кандидатом в президенты этой страны Светланой Тихановской, по мнению дипломата, это вмешательство во внутренние дела Беларуси.

Предстоящие выборы президента в Молдавии

Механизм приднестровского урегулирования не работает из-за США, считает Лавров. Своими действиями американцы явно стремятся создать в Молдавии нарыв на постсоветском пространстве.

О Казахстане

Угрозы раскола по этническому признаку в Казахстане нет, подчеркнул Сергей Лавров. В Нур-Султане понимают необходимость сохранения русского языка, учета интересов русскоязычных, в том числе в отношении преподавания русского языка, сохранения и поддержания русскоязычных школ. Все это является частью договоренностью как двусторонних, так и на уровне СНГ.

Отношения России и ЕС

Москва готова к нормализации отношений, заявил глава МИД РФ, но вряд ли они станут хорошими в ближайшее время. Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве, но не намерена унижаться. Что касается антироссийских санкций ЕС по Навальному, Россия готова дать зеркальный ответ.