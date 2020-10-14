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Пассажиры садятся в самолет, архивное фото

С 1 ноября Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Также российская сторона увеличит частоту рейсов в Беларуст, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя государствами — Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

"Председателем правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Сербия (Москва—Белград), 2 рейса в неделю; Куба (Москва-Кайо-Коко и Москва—Санта—Клара), 2 рейса; Япония с 1 ноября 2020 г. 3 рейса в неделю (2 рейса Москва—Токио и 1 рейс Владивосток-Токио)", — говорится в сообщении.

Также российская сторона увеличит частоту рейсов в Беларусь, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.

Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
© Sputnik / Максим Блинов
Россия возобновляет авиасообщение с рядом государств

Напомним, что с августа РФ открыла границы для Турции (с 1 августа возобновились полеты в Анкару и Стамбул, с 10 — в Анталью, Бодрум и Даламан), Британию (только Лондон) и Танзанию.

С середины августа восстановилось авиасообщение со Швейцарией.

Впоследствии список дополнился еще несколькими странами: Египет, ОАЭ, Мальдивы, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Абхазия и Южная Корея.

Теги:
Япония, Сербия, Куба, Россия



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