Россия официально зарегистрировала вторую вакцину от COVID-19 — фото

Она получила название "ЭпиВакКорона". Первый препарат под названием "Спутник V" был зарегистрирован в августе.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В России пошла официальную регистрацию вторая вакцина от коронавируса. Препарат разработали ученые научного центра "Вектор".

Лекарству дали название "ЭпиВакКорона".

Пресс-служба Роспотребнадзора Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, данная вакцина абсолютно безопасна. Первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время.

Напомним, что первая в мире вакцина, разработанная российскими учеными из НИЦЭМ им. Гамалеи, была зарегистрирована в августе. Она получила название "Спутник V". Планируется уже этой весной ежемесячно производить 15 миллионов доз данный вакцины.

Таким образом, на сегодняшний день, в стране имеется два препарата от COVID-19, получивших официальную регистрацию. Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать производство обеих вакцин и обеспечить ими, в первую очередь, население страны.

Также глава государства отметил, что необходимо стремиться, чтобы производство российских препаратов от коронавируса для других стран преимущественно велось на их мощностях.