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Ситуация в центре Бишкека

Парламент Кыргызстана отменил режим ЧП в столице

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Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (18)
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Sputnik Узбекистан
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Депутаты единогласно проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения, который был введен подавшим в отставку президентом страны Сооронбаем Жээнбековым на фоне массовых протестов.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Парламент Кыргызстана отменил режим ЧП в столице страны, передает корреспондент РИА Новости.

Депутаты единогласно проголосовали за отмену режима чрезвычайного положения, который был введен подавшим в отставку президентом страны Сооронбаем Жээнбековым на фоне массовых протестов.

Напомним, Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности - то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.

Президент — в отставку: что происходит на улицах Бишкека после заявления Жээнбекова >>

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (18)
Теги:
ЧП, Кыргызстан, Кыргызстан



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