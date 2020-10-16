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В 2021 году 31 декабря будет выходным днем в России

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В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", - говорится в информации.

Отмечается, что всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье), с 21 по 23 февраля (три дня – с воскресенья по вторник), с 6 по 8 марта (три дня – с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (три дня – с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (три дня – с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (три дня – с субботы по понедельник), с 4 по 7 ноября (четыре дня – с четверга по воскресенье).

Теги:
новый год, Новый год, новогодние праздники, праздничные дни, праздник, Россия, Россия



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