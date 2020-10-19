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От чего все-таки умер Пушкин? По версии финских СМИ — от туберкулеза

© Sputnik / Сергей Пятаков
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По данным историков, в жизни Пушкина было 29 состоявшихся и несостоявшихся дуэлей. В 1837 году в результате одной из них — с Жоржем Дантесом — поэт получил ранение, несовместимое с жизнью.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Финская газета Iltalehti опубликовала статью, в которой утверждается, что великий русский поэт и писатель Александр Пушкин умер вовсе не от смертельного ранения в результате дуэли, а от туберкулеза.

Стоит отметить, что материал посвящен не конкретно Пушкину, а, скорее, анализу ограничений, которые некогда вводились в Финляндии из-за распространения заболевания.

Памятник А. С. Пушкину работы Е. Ф. Белашовой на Пушкинских Горах
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Автор статьи Хелья Салонен приводила параллели с нынешними ограничениями, связанными с COVID-19.

Помимо Пушкина, в список также попали Антон Чехов, Франс Кафка, Джордж Оруэлл и Фредерик Шопен. При этом интересна формулировка, которая приводится в статье: "это те, кто с достаточной степенью уверенности умерли от туберкулеза".

Пользователи Сети тут же указали изданию на фактическую ошибку и напомнили, что причиной смерти Пушкина стал совсем не туберкулез, а ранение, которое поэт получил в дуэли с Жоржем Дантесом в 1837 году.

Автор материала, в свою очередь, отметила, что версий о гибели знаменитостей много, поэтому она сделала этот вопрос открытым и предложила альтернативную версию. Впрочем позднее редакция все же написала, что великий русский поэт умер не от туберкулеза, а от полученных ран в результате дуэли.

Теги:
СМИ, Финляндия, русская художественная литература, Россия, Литература, Александр Пушкин



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