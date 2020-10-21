В Москве закрывают МГТУ имени Баумана из-за большого числа заболевших COVID

Решение об этом приняли в столичном управлении Роспотребнадзора.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Один из самых известных московских технических вузов — МГТУ имени Баумана — закрыли из-за нарушений мер профилактики и роста случаев COVID-19.

Об этом сообщили в столичном оперштабе.

"Здания МГТУ имени Баумана закрывают из-за большого числа заболевших и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима", — говорится в информации.

Отмечается, что решение было принято Роспотребнадзором.

Между тем еще в начале октября, когда вводились двухнедельные школьные каникулы, в Министерстве науки и высшего образования РФ заявляли, что переводить студентов вузов на дистанционный формат обучения не планируется.

Однако в ведомстве тогда добавили, что во всех университетах отслеживается эпидемиологическая ситуация и решение о переводе того или иного вуза на "удаленку" будет приниматься исходя из обстановки в каждом отдельном регионе и в стране в целом.