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В Москве закрывают МГТУ имени Баумана из-за большого числа заболевших COVID

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201021/15225915/V-Moskve-zakryvayut-MGTU-imeni-Baumana-iz-za-bolshogo-chisla-zabolevshikh-COVID.html

Решение об этом приняли в столичном управлении Роспотребнадзора.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Один из самых известных московских технических вузов — МГТУ имени Баумана — закрыли из-за нарушений мер профилактики и роста случаев COVID-19.

Об этом сообщили в столичном оперштабе.

"Здания МГТУ имени Баумана закрывают из-за большого числа заболевших и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима", — говорится в информации.

Отмечается, что решение было принято Роспотребнадзором. 

Между тем еще в начале октября, когда вводились двухнедельные школьные каникулы, в Министерстве науки и высшего образования РФ заявляли, что переводить студентов вузов на дистанционный формат обучения не планируется. 

Однако в ведомстве тогда добавили, что во всех университетах отслеживается эпидемиологическая ситуация и решение о переводе того или иного вуза на "удаленку" будет приниматься исходя из обстановки в каждом отдельном регионе и в стране в целом.

Теги:
пандемия, коронавирус, МГТУ имени Баумана, вуз, Россия, Москва



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