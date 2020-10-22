Запретить или защитить: как приучить страны не мешать работе журналистов

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Единые правила игры в медиапространстве стран-соседей России – насколько это реально? Эту тему в пресс-центре МИА "Россия сегодня" обсудили участники онлайн-конференции "Коммуникационные режимы стран: что это такое и на что они влияют". Организатор конференции, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК), представил на обсуждение свой ключевой проект.
Что такое коммуникационный режим
До сих пор анализ информационной среды в разных странах проводился в России по критерию их дружественности-недружественности. Исследования НИИРК показали, что этого мало.
"Коммуникационные режимы задают рамки отношений между странами, существенным образом влияя на процесс прохождения информации внутри страны и за ее пределами", — объяснила руководитель направления аналитики НИИРК, доктор социологических наук Валентина Комлева.
На основе проведенных исследований в следующем году НИИРК опубликует Первый рейтинг коммуникационной дружественности сопредельных государств. Рейтинг зафиксирует status quo, а также даст прогноз возможных изменений в ближайшее время.
"Рейтинг будет очень полезен специалистам МИДа – прежде всего, работающим с информацией", - отметил и.о. замдиректора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов.
Защитите журналиста
Воздействие на представителей российских СМИ — предмет постоянной озабоченности МИД. "Мы видим и ужесточение законодательного медиарегулирования, и произвольное деление медиа на заслуживающие доверия и пропагандистские. И это, не считая чисто административных методов: депортация журналиста, отказ во въезде, лишение аккредитации", напомнил Илья Тимохов.
"Мы сталкиваемся с модерированием контента российских СМИ в соцсетях, занижением их рейтинга", — говорит Андрей Благодыренко, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня".
Действительно, действующее международное законодательство в сфере информации крайне скудно.
"Нет ни одного международного обязывающего законодательного акта, который объяснял бы государствам, как они обязаны себя вести в глобальном информационном пространстве", — говорит Ирина Кохтюлина, начальник отдела Департамента информационного обеспечения МИД России.
Есть информация, а есть мнение.
"Люди по своей природе не очень любят объективную информацию, им нравится мнение, которое совпадает с их оценкой происходящего, с их убеждениями,— напомнил директор медиапроектов компании "Проект Медиа Групп" Петр Фадеев, — Соцсети обязаны своей популярностью именно этому фактору. Люди не читают СМИ; они читают ссылки, которыми делятся их друзья".
Поэтому все должно отталкиваться от контактов между людьми. Но для позитивного диалога необходимо знать культуру стран-соседей, знать, что волнует их граждан – особенно молодых.
"Такая платформа поможет людям обмениваться мнениями, она будет содержать образовательные программы, — рассказала Алина Гасумянова, гендиректор компании "Проект Медиа Групп", — Это позволит работать на перспективу – начинать диалог надо раньше, с новым поколением".