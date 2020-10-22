Запретить или защитить: как приучить страны не мешать работе журналистов

Российские СМИ за рубежом постоянно подвергаются давлению. При этом в мире до сих пор нет ни одного международного акта, который регламентировал бы деятельность государств в мировом информационном пространстве. Как в этих условиях защитить журналиста, обсудили эксперты.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Единые правила игры в медиапространстве стран-соседей России – насколько это реально? Эту тему в пресс-центре МИА "Россия сегодня" обсудили участники онлайн-конференции "Коммуникационные режимы стран: что это такое и на что они влияют". Организатор конференции, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК), представил на обсуждение свой ключевой проект.

Что такое коммуникационный режим

До сих пор анализ информационной среды в разных странах проводился в России по критерию их дружественности-недружественности. Исследования НИИРК показали, что этого мало.

"Коммуникационные режимы задают рамки отношений между странами, существенным образом влияя на процесс прохождения информации внутри страны и за ее пределами", — объяснила руководитель направления аналитики НИИРК, доктор социологических наук Валентина Комлева.

На основе проведенных исследований в следующем году НИИРК опубликует Первый рейтинг коммуникационной дружественности сопредельных государств. Рейтинг зафиксирует status quo, а также даст прогноз возможных изменений в ближайшее время.

В чем цель исследования, есть ли у него практическая ценность? "В конечном счете оно позволяет предупредить угрозы национальной безопасности", считает Николай Грибин, директор Центра европейских исследований МГИМО МИД России.

"Рейтинг будет очень полезен специалистам МИДа – прежде всего, работающим с информацией", - отметил и.о. замдиректора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов.

Защитите журналиста

Воздействие на представителей российских СМИ — предмет постоянной озабоченности МИД. "Мы видим и ужесточение законодательного медиарегулирования, и произвольное деление медиа на заслуживающие доверия и пропагандистские. И это, не считая чисто административных методов: депортация журналиста, отказ во въезде, лишение аккредитации", напомнил Илья Тимохов.

"Мы сталкиваемся с модерированием контента российских СМИ в соцсетях, занижением их рейтинга", — говорит Андрей Благодыренко, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня".

Нарушения прав журналистов требуют более активной реакции, считает Андрей Благодыренко, но вот выработка единых правил игры в медиапространстве в ближайшее время вряд ли возможна: слишком сложна международная обстановка сейчас, очаги нестабильности возникают и в странах-соседях России, и по всему миру.

Действительно, действующее международное законодательство в сфере информации крайне скудно.

"Нет ни одного международного обязывающего законодательного акта, который объяснял бы государствам, как они обязаны себя вести в глобальном информационном пространстве", — говорит Ирина Кохтюлина, начальник отдела Департамента информационного обеспечения МИД России.

Есть информация, а есть мнение.

"Люди по своей природе не очень любят объективную информацию, им нравится мнение, которое совпадает с их оценкой происходящего, с их убеждениями,— напомнил директор медиапроектов компании "Проект Медиа Групп" Петр Фадеев, — Соцсети обязаны своей популярностью именно этому фактору. Люди не читают СМИ; они читают ссылки, которыми делятся их друзья".

Поэтому все должно отталкиваться от контактов между людьми. Но для позитивного диалога необходимо знать культуру стран-соседей, знать, что волнует их граждан – особенно молодых.

Сближению людей из разных стран, по мнению сотрудников компании, могут помочь их новые медийные проекты — ежемесячный журнал "Перспектива. Поколение поиска", ежеквартальный "Человек и мир. Диалог" и цифровая платформа.

"Такая платформа поможет людям обмениваться мнениями, она будет содержать образовательные программы, — рассказала Алина Гасумянова, гендиректор компании "Проект Медиа Групп", — Это позволит работать на перспективу – начинать диалог надо раньше, с новым поколением".