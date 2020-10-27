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Женщина с покупками в руках

Шопинг больше не приносит людям счастья - исследование

© CC BY 2.0 / Roderick Eime / Shopping
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201027/15270377/Shoping-bolshe-ne-prinosit-lyudyam-schastya---issledovanie.html

Люди устали и сейчас потратят деньги на поход в ресторан, вместо покупки одежды, как это было раньше.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Люди перестали ощущать радость от покупки одежды, к такому выводу пришли аналитики Morgan Stanley.

"Покупатели по всему миру преодолели пиковое состояние, когда шопинг приносит счастье. Они устали и сейчас потратят деньги на поход в ресторан, вместо покупки одежды, как это было раньше", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что за последние годы стоимость одежды снизилась — это связано с распространением быстрой моды, частыми распродажами, ростом секонд-хендов и арендного бизнеса.

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Соответственно, у покупателей, которые позволили себе больше покупок, наступила усталость от шопинга.

Теги:
покупка, Покупки, шопоголик, Шоппинг, шопинг



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