В Москве продлили режим дистанционной учебы и работы

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Власти Москвы продлили дистанционный режим учебы для некоторых школьников, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Ученикам 6-11-х классов московских школ продлили режим дистанционной учебы с 2 по 8 ноября.
"В Москве нет необходимости вводить новые ограничения по коронавирусу, но и существующие смягчать преждевременно, так как это может привести к дестабилизации ситуации", - говорится в публикации.
Требование для московских компаний перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников также продлевается до 29 ноября.
До конца ноября будет также действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.