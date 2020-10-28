В Москве продлили режим дистанционной учебы и работы

Ученикам 6-11-х классов московских школ продлили режим дистанционной учебы с 2 по 8 ноября. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Власти Москвы продлили дистанционный режим учебы для некоторых школьников, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ученикам 6-11-х классов московских школ продлили режим дистанционной учебы с 2 по 8 ноября.

"В Москве нет необходимости вводить новые ограничения по коронавирусу, но и существующие смягчать преждевременно, так как это может привести к дестабилизации ситуации", - говорится в публикации.

Требование для московских компаний перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников также продлевается до 29 ноября.

До конца ноября будет также действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.