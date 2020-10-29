Владимир Путин рассказал о своем отношении к однополым бракам — видео

Он заявил, что придерживается толерантных взглядов, однако, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к нетрадиционным бракам.

Глава государства отметил, что относится к подобного рода союзам "с определенной осторожностью, но пониманием". Свое мнение Путин высказал во время форума "Россия зовёт!".

Между тем российский лидер подчеркнул, что рассматривает и обсуждает этот вопрос с точки зрения демографии.

"Я говорю "с пониманием", хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но осторожно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят", — заявил Путин.

Отметим, что еще летом президент делал акцент на том, что в России не было и не будет ограничений прав граждан по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности и отношению к религии.