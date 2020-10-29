18:04 29 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск

Владимир Путин рассказал о своем отношении к однополым бракам — видео

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1d/15285740.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201029/15285859/Vladimir-Putin-rasskazal-o-svoem-otnoshenii-k-odnopolym-brakam--video.html

Он заявил, что придерживается толерантных взглядов, однако, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к нетрадиционным бракам. 

Глава государства отметил, что относится к подобного рода союзам "с определенной осторожностью, но пониманием". Свое мнение Путин высказал во время форума "Россия зовёт!".

Между тем российский лидер подчеркнул, что рассматривает и обсуждает этот вопрос с точки зрения демографии. 

"Я говорю "с пониманием", хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но осторожно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят", — заявил Путин.

Отметим, что еще летом президент делал акцент на том, что в России не было и не будет ограничений прав граждан по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности и отношению к религии.

Теги:
президент, Россия, однополые браки, брак, Владимир Путин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночь, улица, ковид: как выглядит жизнь Европы в пандемию - фотолента
Десять долларов за час с черными кошками: в Японии открылось необычное кафе — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться