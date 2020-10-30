Канье Уэст подарил Ким Кардашьян голограмму ее умершего отца - видео

Голограмма Роберта разговаривает с Ким около 3 минут, желая ей счастливого дня рождения и рассказывая, как он ею гордится. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Американский рэпер Канье Уэст подарил своей жене Ким Кардашьян на день рождения трехмерную голограмму ее умершего отца, сообщает TMZ.

"На день рождения Канье подарил мне самый чуткий подарок. Особый сюрприз с небес. Голограмму моего отца. Он такой реалистичный! Мы смотрели на него снова и снова, переполненные эмоциями. Я даже не могу описать, что это значило для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и самых близких друзей. Большое спасибо, Канье, за это воспоминание, которое останется на всю жизнь", — написала Ким в Twitter.

Голограмма обратилась к Ким: "Тебе 40, и ты уже взрослая. Ты выглядишь красивой и такой же, как когда была маленькой девочкой. Я слежу за тобой, твоими сестрами, братом и всеми вашими детьми каждый день. Иногда я намекаю, что я рядом. Помнишь, я каждый день возил тебя в школу на моем крошечном "Мерседесе", и мы вместе слушали эту песню?".

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

Также он добавил, что гордится женщиной, которой она стала, и всем, чего достигла, отметив стремление стать юристом и продолжить его наследие.

"Это долгий и трудный путь, но оно того стоит. Я с тобой на каждом шагу. То, как ты связана с нашими корнями, и то, как ты поддерживаешь Армению, очень много значит для меня. Ты гордая армянка, а я — гордый армянин-отец", - заключил он.

Напомним, бизнесмен и юрист Роберт Кардашьян скончался 30 сентября 2003 года от рака пищевода в возрасте 59 лет.