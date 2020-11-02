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Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден станет гражданином РФ — однако он хочет "остаться американцем"

AP Photo/Armando Franca
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Напомним: в 2013 году Сноуден рассказал об особой американской системе слежения, которая позволяет шпионить за пользователями мессенджера, прослушивать их звонки и читать переписку.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден планирует подать вместе с женой на российское гражданство.

Об этом он сообщил в своем Twitter. 

При этом экс-шпион заявил, что не намерен отказываться от паспорта США. По его словам, он и его супруга "остаются американцами", которые будут воспитывать сына "со всеми американскими ценностями".

Это включает в себя в том числе свободу на выражение своего мнения. 

"И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в США, чтобы вся семья воссоединилась. Наше самое большое желание в том, чтобы наш сын чувствовал себя как дома, где бы ни жил", — рассказал Сноуден. 

За что Сноудена хотят посадить в тюрьму?

В 2013 году Сноуден рассказал об особой американской системе слежения, которая позволяет шпионить за пользователями мессенджера, прослушивать их звонки и читать переписку. Ряд секретных материалов он передал газетам Washington Post и Guardian. 

Журналист изучает фото бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© Sputnik / Валерий Мельников
Сноуден дал несколько советов, как избежать внимания спецслужб

После он покинул страну. С 2013-го Сноуден находится в России, где ему предоставили политическое убежище.

В США экс-сотрудника ЦРУ обвиняют в шпионаже и краже государственной собственности. Там ему грозит 30 лет тюрьмы, однако этим летом американский лидер Дональд Трамп пообещал рассмотреть вопрос о его помиловании.

Кроме того, суд признал, что программа слежки, о которой рассказал миру Сноуден, была незаконной. 

Теги:
спецслужбы, США, Эдвард Сноуден, Россия



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