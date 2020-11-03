Нападавший в Вене террорист оказался сторонником ИГ*

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли четыре человека, 15 ранены.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Террористическую атаку в Вене совершил сторонник "Исламского государства"*. Напомним, что нападавший был ликвидирован. Остальных сейчас ищут спецслужбы.

"Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ*", — сказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции.

Он добавил, что на ликвидированном стрелке был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

Теракт в Вене

Накануне вечером в центре Вены неизвестные открыли стрельбу по местным жителям. Серия нападений произошла предварительно в шести местах.

В результате четыре человека погибли, 15 ранены. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.

Предположительно преступников было несколько. Одного из них удалось ликвидировать. Остальные скрылись, их сейчас ищут.

Жителей города призвали оставаться дома. Занятия в школах, заседания Нацсовета и парламента отменены.

Соболезнования Австрии выразили многие страны. Президент Франции, которая недавно тоже подверглась нападениям, отметил, что "разделяет шок и скорбь австрийцев".

"Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим", — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран