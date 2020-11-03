Наступил критический этап пандемии - ВОЗ

Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В ближайшие несколько месяцев ситуация с распространением в мире коронавирусной инфекции будет очень тяжелой, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишут российские СМИ.

"Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным", — сказала Вуйнович.

Также она отметила, что сделает прививку от коронавируса любой вакциной, которую рекомендует ВОЗ.

Напомним, по последним данным, в мире коронавирусом заразились 46,8 млн человек, умерли больше 1,2 млн, выздоровели 31,3 млн.