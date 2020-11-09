14:31 09 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск

Пес Байдена станет первой собакой в Белом доме, взятой из приюта

© AFP 2018 / WIN MCNAMEE
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Итоги выборов в США (18)
3901
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/09/15356566.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201109/15356748/Pes-Baydena-stanet-pervoy-sobakoy-v-Belom-dome-vzyatoy-iz-priyuta.html

После инаугурации вместе с четой Байденов в Белый дом переместятся две немецких овчарки: Чемп, приобретенный у заводчика, и Мейджор, которого взяли из приюта в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В США есть давняя традиция: каждый новый американский лидер заезжает в Белый дом не просто с семьей, а еще и со своими питомцами.

Ruptly
Конец эпохи Трампа: как жители США празднуют победу Байдена на выборах — видео

Этот "ритуал" сложился после президентства Уильяма Мак-Кинли (он был у власти в 1897-1901 годах).

При этом у него были довольно необычные питомцы: петухи, два котенка и попугай, которому дали имя "Вашингтон Пост" — в честь одной из известнейших газет в США.

У всех лидеров США начиная с XX века были собаки. Исключением стал действующий президент Дональд Трамп.

Теперь же, как пишут СМИ, традиция восстановится, ведь у Джо Байдена, который, по предварительным данным, одержал победу в президентской гонке, есть сразу две собаки.

Обе — немецкие овчарки, которые переместятся вместе с четой Байденов в Белый дом после инаугурации.

Примечательно, что одна из собак — овчарка по кличке Мейджор — в каком-то смысле войдет в историю, поскольку до сегодняшнего дня все питомцы американских лидеров приобретались у заводчиков.

Мейджор же в 2018 году взяли из питомника для бездомных животных. 

В начале ноября Байден в своем Twitter призвал "вернуть собак обратно в Белый дом".

Тема:
Итоги выборов в США (18)
Теги:
выборы президента, президент США, США, Джо Байден, собака



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден разговаривает со сторонниками
Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу
Жители Ливана сняли на видео падение горящего метеорита
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться