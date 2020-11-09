Пес Байдена станет первой собакой в Белом доме, взятой из приюта

После инаугурации вместе с четой Байденов в Белый дом переместятся две немецких овчарки: Чемп, приобретенный у заводчика, и Мейджор, которого взяли из приюта в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В США есть давняя традиция: каждый новый американский лидер заезжает в Белый дом не просто с семьей, а еще и со своими питомцами.

Этот "ритуал" сложился после президентства Уильяма Мак-Кинли (он был у власти в 1897-1901 годах).

При этом у него были довольно необычные питомцы: петухи, два котенка и попугай, которому дали имя "Вашингтон Пост" — в честь одной из известнейших газет в США.

У всех лидеров США начиная с XX века были собаки. Исключением стал действующий президент Дональд Трамп.

Теперь же, как пишут СМИ, традиция восстановится, ведь у Джо Байдена, который, по предварительным данным, одержал победу в президентской гонке, есть сразу две собаки.

Обе — немецкие овчарки, которые переместятся вместе с четой Байденов в Белый дом после инаугурации.

One more first in the 2020 presidential election: the White House is going to have its first-ever shelter dog, Major 🐕https://t.co/ir0mGxLeRS — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) November 8, 2020

Примечательно, что одна из собак — овчарка по кличке Мейджор — в каком-то смысле войдет в историю, поскольку до сегодняшнего дня все питомцы американских лидеров приобретались у заводчиков.

Мейджор же в 2018 году взяли из питомника для бездомных животных.

В начале ноября Байден в своем Twitter призвал "вернуть собак обратно в Белый дом".