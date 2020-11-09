Байден намерен снять запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских стран

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден, который, согласно оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, планирует снять запрет на въезд на американскую территорию для граждан ряда мусульманских стран, пишет Washington Post.

"Байден намерен отменить некоторые инициативы, ранее выдвинутые действующим президентом Дональдом Трампом", - говорится в публикации.

Он предполагает снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату и отменить выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения, а также восстановить программу, позволяющую оставаться в стране людям, незаконно привезенным в детском возрасте.

Напомним, 3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Ведущие американские СМИ сообщили о победе на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он также провозгласил себя победителем. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение, его адвокаты подготовили иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

Трамп призвал запретить мусульманам въезд в США >>

По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.