Пашинян заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

Из Ульяновска в Нагорно-Карабахскую Республику уже вылетел десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами. Они доставят в зону конфликта личный состав, автомобильную технику, бронетранспортеры и материальные средства.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей официальной странице в Facebook, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в час ночи.

"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01.00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", - пишет Пашинян.

Премьер отметил, что данное решение было принято в ходе глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, хорошо осведомленных в ее нюансах. Также он исходил из убеждения, что это наилучшее возможное решение в сложившейся обстановке. Более подробную информацию премьер-министр Армении обещал обнародовать в ближайшие дни.

"Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения", - заявил Никол Пашинян.

Согласно документу, полный текст которого опубликовал Sputnik Армения, объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

К тому же Армения до 15 ноября 2020-го возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря текущего года – Лачинский район. При этом она оставляет за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивающий город Шушу.

Кроме того, Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Военнослужащие РФ останутся в Карабахе на 5 лет с автоматическим продлением на аналогичный период в случае, если Баку и Ереван не заявят о прекращении данного положения.

Как передают РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, из Ульяновска в Нагорный Карабах уже вылетел десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами. Они доставят в зону конфликта личный состав, автомобильную технику, бронетранспортеры и материальные средства.

Напомним: конфликтная ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Ереване заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Однако Баку утверждает, что огонь открыли армянские вооруженные силы, в результате чего азербайджанские войска объявили о начале проведения контрнаступательной операции.