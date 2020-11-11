В компании заявляют, что производительность ноутбука в 2,8 раза выше, а работа с графикой в пять раз быстрее, чем у предыдущего поколения.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Компания Apple представила новый MacBook Air, который станет первым компьютером на собственном процессоре M1. Презентация новых продуктов состоялась на сайте компании.

"Центральная часть презентации — новый чип M1, который будет встроен во все три новых компьютера Apple. M1 — это система на чипе, которая объединяет в себе центральный процессор, графический процессор, память, нейронный процессор и другие элементы. Именно она заменит собой процессоры Intel и другие системные компоненты в старых поколениях компьютеров", - говорится в сообщении.

Компания обещает 20 часов автономной работы в режиме просмотра видео и 17 часов работы в Интернете. В Apple заявляют, что производительность ноутбука в 2,8 раза выше, а работа с графикой в пять раз быстрее, чем у предыдущего поколения.

© AFP 2018 / HANDOUT Apple представила первый компьютер с собственным процессором

Также в компании представили новые MacBook Air, которые могут работать до 18 часов на одном заряде в режиме воспроизведения видео и 15 часов в Интернете. Ноутбук получил два разъема Thunderbolt/USB 4, Wi-Fi 6, дисплей Retina 13,3 дюйма, разблокировку по отпечатку пальцев TouchID.

© AFP 2018 / HANDOUT Apple представила первый компьютер с собственным процессором

А новая версия macOS позволяет запускать приложения, созданные для мобильных платформ Apple — iOS и iPadOS.