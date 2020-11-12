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Американские СМИ назвали российское оружие, которое "наводит ужас"

© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Astapkovich
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Ранее британские эксперты отмечали, что боеспособность России достигла своего пика со времен распада СССР.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Американское издание The Drive отреагировало на фоторепортаж Минобороны РФ, в котором военное ведомство продемонстрировало вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

"Устрашающее оружие, искусно размещенное перед самолетом, который, как предполагается, будет нести его, является знакомым для военной авиации и часто используется как для демонстрации силы, так и в маркетинговых целях", — отметили журналисты.

На первой фотографии запечатлен бомбардировщик Ту-160, а перед ним расположены 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ и 12 ракет Х-101/102 (такие использовались в Сирии). 

© Фото : Министерство обороны РФ
Ту-160

На втором снимке изображен Ту-95МС, а также шесть ракет Х-55СМ и восемь Х-101/102.

© Фото : Министерство обороны РФ
Ту-95МС

На третьем фото — Ту-22М3. Перед ним выложены бомбы, включая пару ФАБ-3000.

© Фото : Министерство обороны РФ
Ту-22М3

Авторы статьи отмечают, что увидеть это вооружение до сих пор возможности не представлялось. 

Ранее британские специалисты пришли к выводу, что боеспособность РФ с момента распада Советского Союза к настоящему моменту достигла своего пика. 

"Сегодня российские вооруженные силы являются мощным военным инструментом, который Москва готова использовать или угрожать с помощью него", — отмечалось в докладе Лондонского института стратегических исследований. 

Эксперты считают, что больше всего страна преуспела в модернизации ядерного вооружения, сухопутных войск и флота, а также Воздушно-космических войск. 

Теги:
Россия, оружие, Минобороны РФ, США



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