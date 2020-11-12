"Аэрофлот" возобновит полеты между Россией и Кипром

Несмотря на открытие регулярного авиасообщения, въезд на Кипр для туристов из России остается закрыт.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. "Аэрофлот" с 22 ноября возобновит регулярные грузопассажирские рейсы на Кипр, сообщается на сайте российского посольства.

"Еженедельные грузопассажирские рейсы на Кипр будет выполнять компания "Аэрофлот". Первый запланирован на воскресенье, 22 ноября, в 09:50 из аэропорта Шереметьево. Обратный рейс из Ларнаки назначен в тот же день в 13:50", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании.

Несмотря на открытие регулярного авиасообщения, въезд на Кипр для туристов из России остается закрыт. В соответствии с установленными из-за пандемии правилами въехать в страну могут только сами киприоты, члены их семей и резиденты, а также жители стран "зеленого списка", в который входят Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Литва, Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швейцария. Список составлен в соответствии с эпидемиологической обстановкой в странах.