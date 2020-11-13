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Когда в мире отменят ограничения против COVID-19 — мнения экспертов

© Sputnik / Георгий Зимарев
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Как считает глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Основательная отмена карантинных ограничений, введенных в период борьбы с пандемией COVID-19, начнется в мире лишь с середины следующего года, передает агентство РИА Новости со ссылкой на заметку аналитической компании Oxford Economics.

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выраженному на Парижском форуме мира, возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса.

"Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введенных из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года", - информируется в материале.

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Ранее немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе проведенных клинических испытаний вакцины. Она показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Отмечается, что заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать в ноябре.

В заметке указано, что оповещение о высокой эффективности вакцины Pfizer-BioNTech сегодня является пока что самым большим шагом на пути к восстановлению нормального состояния мировой экономики.

"И все же переход к нормальной жизни, вероятно, будет долгим", - считают эксперты.

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Если в ближайшее время не появятся другие вакцины, то большая часть населения мира не будет вакцинирована в следующем году. К тому же компания Pfizer известила, что сможет сделать лишь 50 миллионов доз препарата к концу текущего года и 1,3 миллиарда доз в 2021-м. В Oxford Economics отмечают, что количество данного лекарства хватить только на вакцинацию восьми процентов населения в мире.

Напомним, что в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.

Теги:
вакцинация, Вакцина, пандемия, коронавирус



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