Когда в мире отменят ограничения против COVID-19 — мнения экспертов

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Основательная отмена карантинных ограничений, введенных в период борьбы с пандемией COVID-19, начнется в мире лишь с середины следующего года, передает агентство РИА Новости со ссылкой на заметку аналитической компании Oxford Economics.
По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выраженному на Парижском форуме мира, возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса.
"Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введенных из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года", - информируется в материале.
В заметке указано, что оповещение о высокой эффективности вакцины Pfizer-BioNTech сегодня является пока что самым большим шагом на пути к восстановлению нормального состояния мировой экономики.
"И все же переход к нормальной жизни, вероятно, будет долгим", - считают эксперты.
Напомним, что в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.