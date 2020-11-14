Командующий миротворцев из РФ: главное, что в Карабахе не слышны выстрелы

Командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов рассказал, как сейчас исполняются трехсторонние договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. После введения нового перемирия в Нагорном Карабахе, достигнутого при непосредственном дипломатическом участии Москвы, боевые действия в регионе полностью прекращены. Об этом РИА Новости заявил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили в силу с 00:00 (01:00 по бакинскому времени - ред.) 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме. Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", - подчеркнул Мурадов.

В настоящее время 15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада центрального военного округа полностью завершает развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября, в зоне нагорно-карабахского конфликта прекращены все боевые действия, начиная с 00:00 по московскому времени.

Данным соглашением Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020 года. До 15 ноября 2020 года Азербайджану возвращается Кельбаджарский район, до 1 декабря 2020 года - Лачинский район. Вместе с этим вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора будет расположен миротворческий контингент Российской Федерации. Параллельно с оккупированной территории будут выведены вооруженные силы Армении.

В течение ближайших трех лет будет установлен план строительства нового пути по Лачинскому коридору для обеспечения связи между Арменией и Ханкенди.