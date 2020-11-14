Командующий миротворцев из РФ: главное, что в Карабахе не слышны выстрелы

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. После введения нового перемирия в Нагорном Карабахе, достигнутого при непосредственном дипломатическом участии Москвы, боевые действия в регионе полностью прекращены. Об этом РИА Новости заявил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили в силу с 00:00 (01:00 по бакинскому времени - ред.) 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме. Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", - подчеркнул Мурадов.
В настоящее время 15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада центрального военного округа полностью завершает развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения.
Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября, в зоне нагорно-карабахского конфликта прекращены все боевые действия, начиная с 00:00 по московскому времени.
В течение ближайших трех лет будет установлен план строительства нового пути по Лачинскому коридору для обеспечения связи между Арменией и Ханкенди.