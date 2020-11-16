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В России будут проверять тесты на COVID-19 не дольше 48 часов

© Sputnik / Владимир Астапкович
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201116/15414577/V-Rossii-budut-proveryat-testy-na-COVID-19-ne-dolshe-48-chasov.html

Минимальный уровень охвата тестами необходимо увеличить со 150 до 200 в день на 100 тысяч населения.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. В Роспотребнадзоре установили новые правила выписки пациента, переболевшего COVID-19, при котором максимальный срок выполнения теста на коронавирус ограничили до трех дней, пишет ведомство.

Минимальный уровень охвата тестами необходимо увеличить со 150 до 200 в день на 100 тысяч населения.

"Срок проведения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", — говорится в сообщении.

Также известно, что отпустить человека из больницы домой можно уже после первого отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Прежде их должно было быть два.

Единственное условие, при котором русская вакцина победит коронавирус >>

Напомним, в России новый антирекорд суточного прироста заболевших коронавирусом — 22 778 новых случаев. В Петербурге впервые выявили более 2 000 заражений.

 

Теги:
Роспотребнадзор, Россия, Россия, пандемия, Карантин, тест, коронавирус



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