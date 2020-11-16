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Корабль Space X готовиться к стыковке с МКС

SpaceX снова отправила Crew Dragon к МКС

NASA
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201116/15414940/SpaceX-snova-otpravila-Crew-Dragon-k-MKS.html

Это первая регулярная миссия Crew Dragon по контракту компании Илона Маска SpaceX c NASA. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. SpaceX вновь отправила Crew Dragon к МКС, сообщается в Twitter.

"В Космическом центре Кеннеди в штате Флорида прошел запуск ракеты Falcon 9 c кораблем Crew Dragon. Утром, 17 ноября, он должен совершить стыковку с Международной космической станцией", - говорится в публикации. 

Это первая регулярная миссия Crew Dragon по контракту компании Илона Маска SpaceX c NASA.

На корабле находятся четыре человека: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также Соити Ногути из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Они будут работать на МКС в течение шести месяцев. 

Crew Dragon вернулся на Землю после полета к МКС >>

Напомним, первый раз корабль с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и пристыковался к МКС в конце мая.

Запуск Crew Dragon — первый за последние девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США на космическом корабле местного производства. 

Теги:
NASA, ракета, Ракеты, Космос, США, США, Илон Маск



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