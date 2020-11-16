SpaceX снова отправила Crew Dragon к МКС

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. SpaceX вновь отправила Crew Dragon к МКС, сообщается в Twitter.
"В Космическом центре Кеннеди в штате Флорида прошел запуск ракеты Falcon 9 c кораблем Crew Dragon. Утром, 17 ноября, он должен совершить стыковку с Международной космической станцией", - говорится в публикации.
Это первая регулярная миссия Crew Dragon по контракту компании Илона Маска SpaceX c NASA.
На корабле находятся четыре человека: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также Соити Ногути из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Они будут работать на МКС в течение шести месяцев.
Crew Dragon вернулся на Землю после полета к МКС >>
Напомним, первый раз корабль с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и пристыковался к МКС в конце мая.
Запуск Crew Dragon — первый за последние девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США на космическом корабле местного производства.