SpaceX снова отправила Crew Dragon к МКС

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. SpaceX вновь отправила Crew Dragon к МКС, сообщается в Twitter.

"В Космическом центре Кеннеди в штате Флорида прошел запуск ракеты Falcon 9 c кораблем Crew Dragon. Утром, 17 ноября, он должен совершить стыковку с Международной космической станцией", - говорится в публикации.

Это первая регулярная миссия Crew Dragon по контракту компании Илона Маска SpaceX c NASA.

На корабле находятся четыре человека: американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также Соити Ногути из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Они будут работать на МКС в течение шести месяцев.

Crew Dragon вернулся на Землю после полета к МКС >>

Напомним, первый раз корабль с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и пристыковался к МКС в конце мая.

Запуск Crew Dragon — первый за последние девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США на космическом корабле местного производства.