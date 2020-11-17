Коронавирусное Рождество: в США Санта-Клауса отгородили от детей стеклом

Среди других мер безопасности — онлайн-бронирование Санты, а также тщательная дезинфекция всех декораций.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В американских торговых центрах есть рождественская традиция: каждый год приглашается Санта-Клаус, у которого дети могут посидеть на коленях и попросить о подарках.

Однако в этом году эту традицию пришлось немного изменить: Санту было решено отгородить от посетителей защитным стеклом так, чтобы соблюдалась безопасная дистанция в два метра.

AP Photo/Seth Wenig Санта-Клаус в американском торговом центре

Разумеется, об обычае посидеть у дедушки на коленях придется в этом году забыть, пишет издание AP.

Однако семейный снимок на память сделать можно. Правда, с некоторыми условиями: для этого посетителям нужно проверить температуру, в некоторых торговых центрах просят надеть маску.

AP Photo/Seth Wenig Санта-Клаус в американском торговом центре

После каждого гостя работники тщательно дезинфицируют декорации и стекла.

Администрации некоторых площадок пошли дальше: в ряде торговых центров ввели онлайн-бронирование Санты, чтобы предотвратить скопление людей. Также сокращаются часы работы героя.

Дань традиции или попытка сохранить экономику?

Владельцы торговых площадок стараются создать все необходимые условия для того, чтобы Рождество все-таки состоялось.

Однако дело не только в традиции.

Как правило, Рождество — этот тот праздник, когда люди больше всего тратятся на подарки, и Санта-Клаус — это повод выехать в торговый центр и совершить покупки именно там, нежели на онлайн-платформах.

Что выгодно администрации торговых центров.

"Им (людям. — Sputnik) нужна причина, чтобы приехать в ТЦ, иначе они останутся дома и будут делать покупки онлайн", — отметил Майкл Браун, курирующий розничную торговлю в консалтинговой фирме Kearney.

Cherry Hill Programs — одна из компаний, которая нанимает и распределяет по площадкам Сант — предлагает и другой способ связаться с дедушкой.

Здесь вступают в дело сервисы видеозвонков. К примеру, Zoom. Звонок будет длиться около 7 минут, в то время как личная встреча длится в два раза меньше.

Санта предстанет на фоне декорации Северного полюса, где эльфы работают в мастерской игрушек.