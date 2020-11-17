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Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй

Годовщина коронавируса: в Китае 17 ноября выявили первого пациента с COVID-19

© REUTERS / Darley Shen
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201117/15422606/Godovschina-koronavirusa-v-Kitae-17-noyabrya-vyyavili-pervogo-patsienta-s-COVID-19-.html

Неизвестный вирус SARS-CoV-2 был обнаружен 17 ноября 2019 года у 55-летнего жителя китайской провинции Хубэй.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные документы правительства Китая сообщает, что неизвестный вирус SARS-CoV-2 был обнаружен 17 ноября у 55-летнего жителя китайской провинции Хубэй.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Позже китайские медики начали ежедневно фиксировать от одного до пяти новых случаев заражения. Однако только в конце декабря стало понятно, что они имеют дело с новым видом коронавирусной инфекции. К тому времени уже было инфицировано более 180 человек.

В январе 2020 года единичные случаи заражения начали регистрировать и в других странах - Гонконге, Таиланде, Макао, Австралии, США, Японии, Германии и Южной Корее.

В настоящее время ученые все еще пытаются найти так называемого "нулевого пациента" - первого человека, заразившегося коронавирусом. Он мог бы помочь отследить источник возникновения новой инфекции. 

Известно, что 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.

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Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превысило 55 миллионов, скончалось более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 35,4 млн пациентов.

Напомним: в Узбекистане первый случай заражения коронавирусом был выявлен 15 марта. Вирус подтвердился у женщины, вернувшейся накануне из Франции.  

По информации Министерства здравоохранения, в республике зарегистрировано 70 509 случаев заболевания COVID-19. В настоящее время в стране проходят лечение 2 176 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами. Количество выздоровевших за весь период составило 67 734 человека.  

Теги:
инфекция, Китай, пандемия, коронавирус



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