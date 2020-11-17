Барак Обама перечислил причины слабости России

Обама обращает внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в России.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" рассказал о причинах слабости России.

"России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", — сказал Обама.

Также Обама обращает внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в России.

Напомним, мемуары под названием "Земля обетованная" описывают политическую карьеру Обамы и его первый президентский срок. Кроме того, там дается характеристика нескольких политических фигур с точки зрения бывшего главы государства. Книга поступила в продажу 17 ноября.