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Президент США Барак Обама

Барак Обама перечислил причины слабости России

REUTERS / Carlos Barria
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201117/15423176/Barak-Obama-perechislil-prichiny-slabosti-Rossii.html

Обама обращает внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в России.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" рассказал о причинах слабости России.

"России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", — сказал Обама.

Также Обама обращает внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в России.

Напомним, мемуары под названием "Земля обетованная" описывают политическую карьеру Обамы и его первый президентский срок. Кроме того, там дается характеристика нескольких политических фигур с точки зрения бывшего главы государства. Книга поступила в продажу 17 ноября.

 

 

Теги:
Россия, Россия, США, США, Барак Обама



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