Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной по версии People

Напомним: актеру принесла славу главная роль в независимой картине "Станция "Фрутвейл". Также он известен по ролям в "Фантастической четверке" "Крид: Наследие Рокки".

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People стал актер Майкл Б. Джордан.

"Это классное чувство. Иногда вам просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным", - сказал Майкл.

Напомним: актеру принесла славу главная роль в независимой картине "Станция "Фрутвейл". Также он известен по ролям в "Фантастической четверке" "Крид: Наследие Рокки".

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В этом году Джордан принимал участие в движении Black Lives Matter и поддерживал кандидата от демократов Джо Байдена в предвыборной президентской кампании.

В 2018 году People назвал самым сексуальным мужчиной года актера Идриса Эльбу, в 2019-м — музыканта Джона Ледженда.