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В РФ рассмотрят законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ

© Sputnik / Руслан Кривобок
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Среди ответных мер, которые планируется вводить за цензуру, — блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В России рассмотрят законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, пишет РИА Новости.

Иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, отметил собеседник агентства.

"Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", — сказал источник издания.

Среди ответных мер, которые планируется вводить за цензуру, — блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.

Теги:
Сайт, блокировка, Интернет, Россия, Россия



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