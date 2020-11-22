Журналист из Нидерландов попал в Zoom на секретную встречу министров обороны ЕС

Молодой человек пробыл в эфире несколько минут, затем извинился и выше из видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Журналист нидерландской телекомпании RTL Даниэль Верлаан подключился к видеоконференции министров обороны ЕС.

Иронии всей истории добавляет тот факт, что встреча была закрытая, но при этом возникает вопрос: откуда же тогда у Верлаана был доступ к ней?

Выяснилось, что фотографию с адресом и пятью цифрами пароля случайно опубликовала в своем Twitter министр Нидерландов Анка Бейлевелд.

Журналисту же оставалась угадать последнюю цифру шестизначного кода для входа. Верлаан позднее рассказал, что ему потребовалось несколько попыток, чтобы угадать цифру.

Молодой человек отметил, что никаких дополнительных проверок установлено не было, поэтому в видеоконференцию он зашел сразу же после ввода пароля.

"Кто Вы?", — тут же задал вопрос председатель Европарламента Жозеп Боррель.

Верлаан сообщил министрам, что он журналист, извинился и сказал, что уже уходит.

"Вы знаете, что зашли в конфиденциальную конференцию? Вы знаете, что это уголовное преступление? Вам лучше отключиться быстрее, чем приедет полиция", — предупредил журналиста Боррель.

После этого случая в ЕС задумались о введении новой, более безопасной системы видеоконференцсвязи.