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"Формальные вещи": Путин о том, почему пока не поздравил Байдена с победой

© Sputnik / Алексей Никольский
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Тема:
Итоги выборов в США (24)
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Выборы в США состоялись 3 ноября. Основная борьба развернулась между двумя кандидатами — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Американские СМИ объявили о победе последнего.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему пока не поздравил никого из кандидатов в президенты США с победой.

"Формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений", — рассказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".

Путин подчеркнул, что Россия уважительно относится и к Трампу, и и к Байдену.

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Напомним, что, по предварительным данным, победу на президентских выборах, прошедших 3 ноября, одержал именно Байден.

К настоящему моменту, его поздравили уже многие мировые лидеры, в том числе глава ВОЗ. 

Однако с этим не согласен Трамп. Он заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов и что демократы вовсе жульничали.

Трамп пообещал оспорить результаты в суде и добиться пересчета голосов. Позднее стало известно, что действующий глава Белого дома также намерен организовывать митинги в свою поддержку и призывает сторонников выходить на улицы.

Тема:
Итоги выборов в США (24)
Теги:
Джо Байден, Дональд Трамп, президент, Президентские выборы в США, США, Россия, Владимир Путин



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