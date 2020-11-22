"Формальные вещи": Путин о том, почему пока не поздравил Байдена с победой

Выборы в США состоялись 3 ноября. Основная борьба развернулась между двумя кандидатами — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Американские СМИ объявили о победе последнего.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему пока не поздравил никого из кандидатов в президенты США с победой.

"Формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений", — рассказал глава государства в интервью телеканалу "Россия 1".

Путин подчеркнул, что Россия уважительно относится и к Трампу, и и к Байдену.

Напомним, что, по предварительным данным, победу на президентских выборах, прошедших 3 ноября, одержал именно Байден.

К настоящему моменту, его поздравили уже многие мировые лидеры, в том числе глава ВОЗ.

Однако с этим не согласен Трамп. Он заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов и что демократы вовсе жульничали.

Трамп пообещал оспорить результаты в суде и добиться пересчета голосов. Позднее стало известно, что действующий глава Белого дома также намерен организовывать митинги в свою поддержку и призывает сторонников выходить на улицы.