18:00 30 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Младенец

В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 — это первый подобный случай

© CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
В мире
Получить короткую ссылку
81 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201130/15500829/V-Singapure-rodilsya-rebenok-s-antitelami-k-COVID-19--eto-pervyy-podobnyy-sluchay.html

Ученые утверждают, что аналогичные случаи наблюдались и ранее, однако они не были официально зарегистрированы.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Сингапуре местная жительница родила ребенка с врожденным иммунитетом к коронавирусу.

Беременная женщина
© CC0 / Unsplash / freestocks.org
Что следует делать беременным, у которых обнаружили COVID-19, — ответ штаба

Тридцатиоднолетняя Селин Нг-Чан, мать новорожденного, перенесла COVID-19 во время беременности, пишет газета The Straits Times.

Вирус обнаружили на десятой неделе. Это была легкая форма заболевания, поэтому женщину выписали из больницы спустя 2,5 недели.

В начале ноября Селин Нг-Чан родила сына, у которого обнаружили антитела к вирусу SARS-CoV-2. При этом у самой матери антитела исчезли.

Врачи считают, что она передала их новорожденному, у которого теперь есть иммунитет от болезни.

"Моя беременность и роды прошли гладко, несмотря на то, что мне поставили диагноз COVID-19 в первом триместре, который является самой нестабильной стадией беременности. Мне очень повезло, что у меня появился Олдрин, и он родился очень здоровым", — поделилась Селин Нг-Чан.

По данным СМИ, это первый официально зарегистрированный ребенок, который родился с антителами после болезни беременной матери. 

Впрочем, есть и незарегистрированные случаи. Об антителах к коронавирусу у грудничков китайские медики сообщали еще в марте этого года.

Теги:
мать, беременность, рождение, ребенок, пандемия, коронавирус, Сингапур



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Париж снова в огне: как проходит акция протеста - фотолента
Министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев о том, как идут переговоры по вакцине Спутник V
Мы понимаем, что российская вакцина эффективна — Хаджибаев про "Спутник V"
Сколько узбекистанцы задолжали за электричество
На темной стороне улицы: сколько узбекистанцы задолжали за свет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться