В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 — это первый подобный случай

Ученые утверждают, что аналогичные случаи наблюдались и ранее, однако они не были официально зарегистрированы.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Сингапуре местная жительница родила ребенка с врожденным иммунитетом к коронавирусу.

Тридцатиоднолетняя Селин Нг-Чан, мать новорожденного, перенесла COVID-19 во время беременности, пишет газета The Straits Times.

Вирус обнаружили на десятой неделе. Это была легкая форма заболевания, поэтому женщину выписали из больницы спустя 2,5 недели.

В начале ноября Селин Нг-Чан родила сына, у которого обнаружили антитела к вирусу SARS-CoV-2. При этом у самой матери антитела исчезли.

Врачи считают, что она передала их новорожденному, у которого теперь есть иммунитет от болезни.

"Моя беременность и роды прошли гладко, несмотря на то, что мне поставили диагноз COVID-19 в первом триместре, который является самой нестабильной стадией беременности. Мне очень повезло, что у меня появился Олдрин, и он родился очень здоровым", — поделилась Селин Нг-Чан.

По данным СМИ, это первый официально зарегистрированный ребенок, который родился с антителами после болезни беременной матери.

Впрочем, есть и незарегистрированные случаи. Об антителах к коронавирусу у грудничков китайские медики сообщали еще в марте этого года.