В 2021 году ООН ожидает гуманитарную катастрофу, как после Второй мировой

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли высказал прогнозы по поводу развития событий в мире в 2021 году. По его мнению, если не озаботиться проблемами голода и миграции, планету ждет крупнейший гуманитарный кризис.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Наступающий 2021 год может грози самым тяжелым с момента создания ООН гуманитарным кризисом. Такое мнение высказал директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на специальном заседании Организации, сообщает РИА Новости.

По его словам, и без того непростая ситуация с нищетой, бедностью, голодом и миграцией в мире, усугубляющаяся постоянными военными конфликтами, усугубилась в 2020 году из-за коронавируса.

"Из-за COVID число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло со 135 миллионов до 270 миллионов. Так, 2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе. Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — подчеркнул Бизли.

Он добавил, что в данной ситуации одних ресурсов ООН не хватит, чтобы решить эти проблемы. поэтому нужна консолидация мирового сообщества. а властям необходимо принять такие меры поддержки. чтобы защитить и спасти наиболее уязвимые слои населения.

"Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции", — указал глава ВПП.

О необходимости объединения усилий в борьбе с глобальным кризисом, а также с пандемией коронавируса говорил и Генсек ООН Антониу Гутерриш

Выступление Мирзиёева на Генассамблее ООН — видео >>>

На Генеральной ассамблее ООН в сентябре этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении также обратил особое внимание мирового сообщества на проблему бедности. Он подчеркнул, что для эффективного решения необходимо объединить усилия. Узбекистан предложил провести у себя саммит, посвященный борьбе с бедностью и голодом.