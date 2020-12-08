Влияние вакцины и массовая безработица: "шокирующий прогноз" на 2021 год

Разработка и вывод на рынок вакцины от коронавируса окажут негативное влияние на мировую экономику, а Франция вынуждена будет обратиться за помощью к Германии.

ТАШКЕНТ, 8 дек - Sputnik. Saxo Bank предоставил "шокирующий прогноз" на 2021 год, пишет РИА Новости.

В частности, в 2021 году угроза распространения дезинформации и подрыв доверия к СМИ достигают критического уровня.

"В 2021-м нарастающая угроза распространения дезинформации и подрыв доверия даже к хорошо известным новостным агентствам достигают критического уровня, требуя системной реакции. Крупные СМИ и социальные сети вынуждены принять новые меры против лжи и манипуляций в новостях. Это станет возможным благодаря общей блокчейн-сети, объединяющей новостной контент и позволяющей публиковать новости защищенным образом, с проверкой как содержания, так и источника", - прогнозируют экономисты.

Китай выпускает "Цифровое средство электронных платежей" (DCEP) — цифровую версию юаня на блокчейне.

Разработка и вывод на рынок вакцины от коронавируса окажут негативное влияние на мировую экономику. Монетарные власти разных стран вынуждены будут повышать процентные ставки во избежание перегрева экономики. Это в свою очередь приведет к сложностям в обслуживании долга для многих компаний и их последующему банкротству.

Франция, испытывающая повышенную долговую нагрузку, вынуждена будет обратиться за помощью к Германии, а власти Китая введут в обращение цифровую версию юаня, которая будет претендовать на статус резервной валюты и составит конкуренцию в этом качестве доллару.

Вместе с тем развитие технологий приведет к массовой безработице по всему миру. Это в свою очередь вызовет переезд людей за город из криминализировавшихся районов и в конечном итоге — запустение мегаполисов. Власти разных стран начнут вводить базовый безусловный доход, а специальный фонд гражданских технологий будет выделять людям (в особенности наиболее нуждающимся) доли в крупнейших компаниях из разных секторов.

Напомним, Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2021 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления ряда событий как пренебрежимо малую.