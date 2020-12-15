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Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

© AFP 2018 / CHANDAN KHANNA
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Демократ набрал свыше 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Известно, что из 538 голосов он уже получил 306, а Дональд Трамп - 232.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Об этом свидетельствуют результаты голосования по штатам, передают РИА Новости.

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Согласно официальной информации, Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Он набрал свыше 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Известно, что из 538 голосов политик-демократ уже получил 306, а Дональд Трамп — 232.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидер России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю победы на выборах президента США. Он отметил, что сотрудничество на основе взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего мира.

"Президент Российской Федерации Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах Президента Соединённых Штатов Америки... Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества", - информируется в релизе.

Конгресс США утвердит результаты голосование выборщиков 6 января.

Отмечается, что все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса за политика демократа.

Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не признает поражение и пытается через суды опротестовать результаты в ряде штатов. Верховный суд США уже отклонил иск Техаса с требованием пересмотра результатов выборов. Предположительно Трамп может надеяться на пересмотр голосования выборщиков в конгрессе или в Верховном суде, но его шансы чрезвычайно низки.

Выборы президента США–2020: интерактивная карта результатов
© Sputnik
Выборы президента США-2020: карта с результатами голосования

В теории конгресс может отвергнуть голоса некоторых выборщиков, но законодательный орган обязан принять результаты в штатах, которые утвердили итоги голосования к 6 декабря. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс анонсировало, что все штаты, за исключением одного, уложились в дедлайн до 6 декабря. Теперь юридических возможностей оспорить результаты выборов не осталось. Если суды какого-либо штата одобрят иск о пересмотре выборов, дело перейдет в Верховный суд США. Однако госорган правосудия уже отклонил иск с требованием признать выборы недействительными. В данный момент ряд исков штаба Дональда Трампа и его сторонников еще рассматриваются в судах штатов, но на официальный итог выборов они никак не влияют.

Теги:
поздравление, Владимир Путин, США, итоги выборов, голосование, Президентские выборы в США, Джо Байден



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