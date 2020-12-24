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Первый случай "британского" штамма коронавируса зафиксирован в Германии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Женщина с "британским" штаммом прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. Она находится на изоляции дома.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Первый в ФРГ случай "британского" штамма коронавируса зафиксирован в Баден-Вюртемберге, сообщает министерство социальной политики и интеграции земли РИА Новости.

"Женщина с "британским" штаммом прилетела из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне 20 декабря. Она находится на изоляции дома", - говорится в сообщении.

По словам представителя министерства, по прилету пассажиры сдали экспресс-тест на коронавирус, который выявил заражение у одной из пассажиров. Родственники женщины забрали ее из аэропорта, и теперь она находится у них дома. Повторный тест от 21 декабря также дал положительный результат, и в тот же день у женщины появились легкие симптомы заболевания.

Проба мазка с положительным результатом была направлена на исследование в Национальную консультативную лабораторию по коронавирусам.

Ruptly
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Сегодня пришел результат, подтвердивший заражение новым штаммом коронавируса — B.1.1.7. Три человека, которые были в тесном контакте с заразившейся, также находятся на изоляции.

Напомним, ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. 

Теги:
Великобритания, Великобритания, Германия, Германия, пандемия, Карантин, коронавирус



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