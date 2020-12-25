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Досрочный ОГЭ в России отменен в 2021 году

© AFP 2018 / FRANCK FIFE
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Итоговое собеседование для школьников 9-х классов пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В России досрочный Основной государственный экзамен в 2021 году отменен, в основные сроки он пройдет только по русскому языку и математике, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменен... Глава Минпросвещения уточнил, что сдача экзаменов в 9-х классах обязательна по русскому языку и по математике, также добавляется один предмет по выбору, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе", - сообщает пресс-служба министерства.

Итоговое собеседование для школьников 9-х классов пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Теги:
школьники, Школа, школы, школа, экзамен, Россия, Россия



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