На Украине перепишут учебники в духе гендерного равенства

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. На Украине всерьез задумались о пересмотре образования с учетом "современных тенденций".
В частности, до 2024 года во все учебники будут внесены определенные изменения для достижения гендерного равенства.
Это делается в рамках "Партнерства Биарриц" (международная инициатива равных прав и возможностей для всех), участником которой Украина стала в сентябре.
"Данный процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации", — рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
По его словам, план мероприятий по реализации обязательств правительства Украины принят с 2021 до 2024 г.
Однако Шкарлет сразу ответил на один из самых актуальных вопросов, связанных с либеральными веяниями: будут ли меняться обращения к родителям?
Министр заверил, что "папу" и "маму" в "родителя 1" и "родителя 2" переименовывать не будут.
"Пока я такого не видел. "Партнерство Биарицц" курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской, народными депутатами и так далее. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков", — заявил Шкарлет.
Он добавил, что в данном соглашении "речь идет о гендерных ролях".