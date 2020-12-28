На Украине перепишут учебники в духе гендерного равенства

"Не только мама моет раму" — такой тезис высказал министр образования и науки страны. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. На Украине всерьез задумались о пересмотре образования с учетом "современных тенденций".

В частности, до 2024 года во все учебники будут внесены определенные изменения для достижения гендерного равенства.

Это делается в рамках "Партнерства Биарриц" (международная инициатива равных прав и возможностей для всех), участником которой Украина стала в сентябре.

"Данный процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации", — рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, план мероприятий по реализации обязательств правительства Украины принят с 2021 до 2024 г.

Однако Шкарлет сразу ответил на один из самых актуальных вопросов, связанных с либеральными веяниями: будут ли меняться обращения к родителям?

Министр заверил, что "папу" и "маму" в "родителя 1" и "родителя 2" переименовывать не будут.

"Пока я такого не видел. "Партнерство Биарицц" курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской, народными депутатами и так далее. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков", — заявил Шкарлет.

Он добавил, что в данном соглашении "речь идет о гендерных ролях".