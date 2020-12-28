В Кремле объяснили, почему Путин медлит с прививкой от COVID-19

Семнадцатого декабря во время пресс-конференции Владимир Путин говорил, что пока не прошел вакцинацию из-за возраста. Ему сейчас 68 лет.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Кремле рассказали, почему президент РФ Владимир Путин до сих пор не прошел вакцинацию от коронавируса.

Тот факт, что глава государства пока не сделал прививку, "никоим образом" не указывает на отсутствие доверия к российской вакцине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем в ряде регионах страны уже началась массовая вакцинация от COVID-19.

И этот процесс "будет осуществляться нарастающими темпами", равно как и процесс производства, добавил представитель Кремля.

"Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. А после заключения Министерства здравоохранения по одной вакцине потом последуют другие вакцины, собственно, потом уже и президент примет решение, он об этом говорил", — пояснил Песков.

Недавно в ходе пресс-конференции 68-летний Владимир Путин связал отсутствие у него прививки с возрастом.

На тот момент вакцина не была рассчитана для граждан его возраста.

Впрочем тогда российский лидер отмечал, что обязательно сделает прививку, как только это будет возможно.

Теперь же Минздрав РФ признал вакцину "Sputnik V" безопасной для пенсионеров (граждан старше 60 лет).

В беседе с РИА Новости Песков отметил, что Путин сам сообщит, когда пройдет вакцинацию.