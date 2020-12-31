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Жительница Екатеринбурга

"Зимний" способ борьбы с коронавирусом - совет эксперта

Алексей Владыкин
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201231/15715244/Zimniy-sposob-borby-s-koronavirusom---sovet-eksperta.html

По словам эксперта, изделия из шерсти и трикотажа сами по себе неэффективны для защиты от инфекций, а вот лучшими защитными свойствами обладают латексные и нитриловые перчатки.

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предложил воспользоваться "зимним" способом защиты от коронавируса, пишет РИА Новости.

"Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше — снять одни и надеть другие", — сказал он в комментарии АГН "Москва".

Также, по его словам, изделия из шерсти и трикотажа сами по себе неэффективны для защиты от инфекций, а вот лучшими защитными свойствами обладают латексные и нитриловые перчатки.

Также Тяжельников допустил использование одноразовых целлофановых перчаток в качестве срочной меры — например, если возникла необходимость зайти в магазин, а других изделий для защиты рук у человека при себе нет.


Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус



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