Противопоказания для вакцинации - советы инфекциониста

Нельзя злоупотреблять алкоголем (допустимо пару бокалов), а также быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК предупредил о противопоказаниях для прививки от коронавируса, пишет РИА Новости.

"У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания", — заявил он.

По его словам, нельзя также злоупотреблять алкоголем за три дня до и после ввода вакцины — допустимо "выпить пару бокалов". Более того - быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом, а также психологически подготовиться к прививке.

"Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание", — пояснил врач.

Инфекционист советует за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты людям, которые предрасположены к аллергическим реакциям. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола.

Кроме того, на несколько недель до инъекции рекомендуется по возможности ограничить контакты, чтобы не заразиться коронавирусом, пока формируется иммунитет.