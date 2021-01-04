Обязательными в документе значатся только ЕГЭ по русскому языку и математике. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В России не будет обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, говорится в приказе Министерства просвещения, вступившего в силу 4 января, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Обязатeльными в прикaзе знaчатся тoлько ЕГЭ по русскoму языку и матемaтике. Инoстранный язык пoпал в списoк предметoв, которые выпускники сдaют по выбoру", - говорится в сообщении.

Среди других предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.

Напомним, ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не поступает в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.